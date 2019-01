Samp, Giampaolo: "Quagliarella in condizioni psicofisiche straordinarie"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara contro l'Udinese, parla l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo. Queste le sue parole: "Sono soddisfatto, siamo sempre stati propositivi. Partita di grande mentalità, sulla quale lavoriamo sempre. Non giochiamo per essere attendisti, dobbiamo divertirci e divertire. Quagliarella? Senza aggettivi, con tanto entusiasmo sprinta fino alla fine. In condizioni fisiche e mentali straordinarie. Fare un record del genere succede solo ai grandissimi, lui lo è. Il suo segreto? Beh, si diverte, quello è il suo segreto. Cerco sempre di mettere nelle migliori condizioni i giocatori più tecnici. I calciatori di qualità si vedono dal tocco di qualità, dalla qualità dell'inserimento. Il rischio è quello di essere squilibrati, ma senza la qualità dei giocatori non vai da nessuna parte. Europa? La classifica è bella, ma alla squadra non voglio dare altre responsabilità. Si può fare bene anche giocando bene a calcio. Posso sbagliarmi, ma è così per me".