Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan parlando così di Quagliarella protagonista in Nazionale: "Quagliarella, anche a livello nazionale, è osannato. Come Totti o Del Piero, giocatori che quando andavano a giocare fuori casa o in Nazionale riscuotono affetto. La differenza la fa la gestione di questa emotività. Ho parlato con lui dopo la gara con l'Italia e lui si meraviglia di questa attenzione ma è consapevole che quando riscuoti questo consenso sei in una posizione che lo devi ripagare. Dove vai a cercare l'equilibrio? Dentro di te, nella capacità di farti fagocitare da quel clamore. Ci sono aspettative dietro a Fabio, aumentano con la popolarità. L'unica cosa che deve fare, e ne è consapevole, di veicolarla nella maniera migliore".