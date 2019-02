© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo ha commentato a Radio Rai 1 la sconfitta subita in casa col Frosinone: "Non è bastata la pazienza perché il Frosinone ha saputo difendere il vantaggio con dignità e compattezza, non siamo riusciti a trovare il guizzo vincente e questa sconfitta lascia delusione addosso perché non era preventivata, ora bisogna andarci a prendere tre punti su un campo difficile così come ha fatto il Frosinone qui a Marassi. Cosa è successo? La squadra ha giocato in maniera seria, non siamo stati lucidi e precisi per superare quella densità, altre volte ci è riuscito, oggi non ne siamo stati capaci, abbiamo provato a cambiare giocatori e sistema, per non dare riferimento al Frosinone, ma non è bastato, rischi di fare confusione ma abbiamo giocato bene, abbiamo pagato a caro prezzo una ripartenza e rischiato su qualche altra ripartenza, la gara è stata giocata più sui nervi in maniera anche scomposta, per i risultati ottenuti, le ambizioni della squadra, è una sconfitta che lascia una delusione addosso, ma dobbiamo ripartire".