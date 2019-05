Samp, Giampaolo: "Siamo migliorati. Peccato per i pochi punti in casa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il ChievoVerona, il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha fatto un bilancio della stagione che sta per concludersi: "Rispetto allo scorso anno siamo migliorati, al di là dei numeri siamo stati capaci di stare dentro la partita fuori casa. Siamo migliorati nella tenuta mentale ma non sufficiente bravi per fare il salto di qualità. Le sensazioni che ho avuto nelle partite sono state sensazioni di inerzia. La squadra un po' più consapevole ma bisogna migliorare. Paradossalmente abbiamo fatto meno punti in casa ma mantenere quello score sarebbe stato difficile".