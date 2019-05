Samp, Giampaolo: "Squadra migliorata ma non a sufficienza per l'Europa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio conquistato contro il Parma, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Non avevamo le stesse motivazioni ma la Samp ha giocato bene, mi è piaciuta molto, abbiamo pareggiato con due errori individuali che pesano sul risultato finale, la vittoria sarebbe stata meritata ma gli errori individuali fanno parte della gara stessa, sono contento che i ragazzi l'hanno interpretata in modo serio, avevo chiesto di rispettare loro stessi, la maglia, i tifosi, è segno di correttezza e serietà professionale, cose importanti che danno valore al calcio e ai calciatori. La squadra è cresciuta? Rispetto ai primi anni la squadra è migliorata ma a non sufficienza per l'Europa, la nostra politica è arrivarci attraverso il lavoro, altri puntano ad arrivarci con giocatori più fatti, noi con giovani, io lavoro per migliorarmi, e migliorare i calciatori, qualche volta alzo l'asticella ma su questa crescita si può lavorare se ci sono le condizioni per farlo e se ci sono le idee per farlo, è abbastanza complesso".