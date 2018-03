Samp, Giampaolo su Astori: "Questo tipo di tragedia avvicina la gente"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, parla così in conferenza stampa dello stop del campionato imposto dalla scomparsa di Davide Astori: "Innanzitutto voglio sottolineare come la tragica morte di Astori abbia toccato la sensibilità di tutto il mondo sportivo e non, che ne conferma la qualità dell'uomo. C'è stata una partecipazione collettiva per questo evento tragico. Poi si può sottolineare che alla fine decidono i calciatori. Non giocare domenica è stata una decisione unanime di tutti i calciatori del campionato italiano. Poi la FIGC, il CONI e la Lega, non so chi, hanno ratificato, ma hanno trovato un comportamento di coerenza, senso di appartenenza. Si riparte onorando la memoria di Astori. Questo tipo di tragedia avvicina la gente. Ieri guardavo la partita Roma-Torino ed è stato dedicato un pre-partita bellissimo al ragazzo. Si riparte onorando lo sport, onorando anche la memoria del ragazzo".