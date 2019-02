© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato anche del caso Mauro Icardi: "Sono tutte cose che non devono condizionare il mestiere del calciatore. Sono assolutamente sicuro che al calciatore, come individuo, non gli interessa di cosa succede intorno. Il calciatore è focalizzato sulla performance. Quando ci sono decisioni forti, da parte del club o allenatore o chicchessia, il livello di prestazione si alza sempre. Questo indipendentemente da Icardi perché non guardo in casa di altri. In linea generale il calciatore non si fa condizionare da questi aspetti. Può farsi condizionare da una prestazione negativa ma non da ciò che succede intorno".