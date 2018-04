Samp, Giampaolo sul futuro: "Stiamo assieme se stiamo bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, tenuta alla vigilia della sfida contro la Juventus, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo è stato punzecchiato anche sul suo futuro. Questa la risposta: "Io alla Samp sto bene, mi fanno lavorare bene. L'ho sempre detto e lo ribadisco. La mia intenzione è continuare perché sto bene. Poi finiamo il campionato, ci sediamo e vediamo cosa vogliamo fare. Stiamo assieme se stiamo bene. Poi se tu la pensi in una maniera e io in un'altra, al di là del contratto, dico 'Grazie Presidente' e vado".

In basso il link per la conferenza stampa integrale.