Samp, Giampaolo sulla SPAL: "Buon organico, squadra competitiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato anche della SPAL: "Ha un buon organico, è una squadra che è sempre stata competitiva. E' una squadra fisica, che ha davanti giocatori di qualità come Paloschi e Petagna, oltre ad Antenucci. Affrontare le squadre pensando al nome è a cosa più sbagliata. Dieci anni fa i pronostici erano più scritti quando le così dette grandi giocavano contro le così dette piccole. Ora devi schiumare sangue in ogni gara".