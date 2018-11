Samp, Giampaolo: "Torino muscolare. Servirà grande attenzione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prende la parola Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, in vista del match contro il Torino. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "L'obiettivo è quello di vincere le partite, cercando di essere propositivi e provando a divertire il nostro pubblico. Non dobbiamo farci condizionare dal nome dell'avversario, tutte le partite sono difficili e per questo motivo gli atteggiamenti devono essere giusti. I granata sono stati costruiti per centrare quell'obiettivo, noi lavoriamo per raggiungere quell'obiettivo: questa è la differenza tra noi e loro. La formazione? Murru e Defrel sono recuperati, mentre Regini ha subito un infortunio serio, sta lavorando seriamente da mesi per tornare quanto prima e conto di averlo presto con noi per iniziare a riassaporare il campo. Sala? Su Jacopo siete molto prevenuti, ma stiamo parlando di un ottimo calciatore, che si allena bene ed è migliorato molto. Lui è un giocatore sul quale conto molto. Saponara? E' un calciatore di talento, che deve essere contestualizzato all'interno della squadra. Deve ritrovare continuità, ma ho fiducia in lui: in Milan-Samp ha fatto vedere sprazzi di grandi calcio e può fare ancora meglio. Le qualità del Torino? Domani affrontiamo una squadra forte, fisica, muscolare: un avversario difficilissimo, contro il quale si fa difficoltà a giocare. Una partita super complicata, dove dovremo fare bene tante cose. Servirà una prova di alto livello. Il VAR a chiamata? Non m'interessa, c'è già un operatore. Se mi guardo indietro dico che prima giocavamo uno sport diverso: ora mi sento tutelato, anche se c'è ancora qualche margine d'errore che si può sempre migliorare".