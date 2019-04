Samp, Giampaolo verso il derby: "Sono tutti recuperati a parte Barreto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Genoa, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato anche della situazione dell'infermeria: "Sono tutti recuperati a parte Barreto che però vuole venire in ritiro. Ekdal ha avuto dei problemi ma Vieira lo ha sostituito bene. Non possiamo lamentarci se si commette qualche piccolo errore ma fa parte della crescita di un giocatore. Sta facendo un grandissimo campionato con la Samp. Caprari è convocato. Tutti convocati compreso Barreto che non è disponibile ma spero torni a disposizione settimana prossima".