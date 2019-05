Samp-Giampaolo, vertice dopo la Juve. La proposta di rinnovo di Ferrero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il vertice Ferrero-Romei-Osti con il tecnico Marco Giampaolo, inizialmente fissato per la settimana in corso, è slittato al termine del campionato, in attesa del rientro del presidente dagli Stati Uniti. L’allenatore blucerchiato - ricorda La Gazzetta dello Sport - è sotto contratto con la Sampdoria sino al 30 giugno 2020, ma nel dopogara di Parma aveva espresso il desiderio (guardando al futuro) di poter far "alzare l’asticella" delle ambizioni, personali e della squadra.

La proposta - L'idea di base di Ferrero è quella di rimanere legato a un allenatore abilissimo nello svezzare giovani talenti trasformandoli in giocatori di livello superiore. In che modo? Proponendogli probabilmente un allungamento del contratto (sino al 2022): resta da sapere se potrà poi accontentare l’allenatore riguardo a una Samp più ambiziosa.

Rebus mercato - Ciò, infatti, vorrebbe dire cambiare almeno in parte le strategie di mercato. In uscita, ad esempio, è prevista la cessione di Praet e Andersen, mentre sono già tre i colpi conclusi (il norvegese Thorsby, Mulè e il tedesco Chabot) in entrata. Giampaolo vuole lavorare con il sacro fuoco addosso: in caso contrario, lo ha detto lui, sarebbe persino disposto a rinunciare a un anno di contratto, rimanendo fermo.