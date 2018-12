Samp, Giampaolo: "Vittoria che ci voleva, dobbiamo trovare continuità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo per 4-1 conquistato contro il Bologna, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Sono le classiche partite da vincere ma non è mai semplice, la squadra è partita bene e ha avuto la freddezza di non subire il contraccolpo psicologico dopo l'1-1. La Samp deve giocare a calcio, dobbiamo avere una continuità diversa, che ti permette di essere più lucido, è una vittoria che ci serviva, ci voleva e faccio i complimenti alla mia squadra.



Sulle polemiche tra tifosi e società?

"I tifosi sono straordinari, ci intano sempre, sono sempre lì a spingerci, per la società la squadra è al di fuori, la squadra deve pensare a lavorare ed onorare la maglia".

Quagliarella?

"E' in crescendo, ha fatto cose straordinarie, quelli davanti hanno fatto una grande partita, lui, Caprari e Defrel erano in palla e si è visto subito che stavano bene".

Credi all'Europa League?

"E' un campionato equilibrato, ci sono risultati sorprendenti, le gare non sono mai scontate, c'è bagarre, l'obiettivo è avere continuità che abbiamo avuto all'inizio, poi ne abbiamo perse tre di fila, credo che arriverà più in alto chi avrà una continuità di risultati, il campionato è combattuto a parte la Juve che fa una corsa a sé".

Su Vieira?

"E' sveglio, ha una buona personalità, con noi lavora da playmaker da quando è arrivato, ha tempo per crescere, deve superare questi step di prove, oggi era una gara delicata ma bisogna rischiare, se dimostra di fare bene in settimana io non mi tiro indietro".