Dopo la vittoria conquistata nel derby contro il Genoa, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "I nostri tifosi ieri sono venuti ad incitarci sempre come ogni derby e capisci la passione e il segno di appartenenza, poter regalare loro una gioia e una serata straordinaria è motivo di soddisfazione, vincere un derby non è mai semplice, bisogna gestire le emozioni, sei catapultato in una bolla con qualcosa di surreale e dentro devi saperci stare. I giocatori sono stati bravi anche a giocare una gara diversa oltre a quella di qualità, sono stati bravi nella cattiveria individuale, negli uno contro uno, ora questa vittoria ci deve servire da trampolino per ripartire, per approcciare alla gara di sabato nel migliore dei modi, non dobbiamo abbandonarci alla soddisfazione ma dobbiamo fare quel salto di qualità che è soprattutto mentale".