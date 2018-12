Samp, Giampaolo: "Vittoria non in discussione. Quagliarella è immortale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Parma: "La squadra ha fatto una gran partita, ha avuto la pazienza necessaria dopo aver fatto stancare l'avversario. Abbiamo fatto la partita, concedendo poco. Bisogna trovare le linee di passaggio giuste per mettere in difficoltà il Parma: è stata una prestazione di alto livello e ci siamo anche divertiti. Credo che la vittoria non sia in discussione, i ragazzi mi hanno dato grande soddisfazione e l'abbiamo vinta con le nostre idee".

Vittoria di gestione tecnica:

"Sì, anche se in alcune zone del campo la palla non scorreva. Non abbiamo mai rinunciato a giocare e a creare superiorità numerica. Ho grande rispetto per il Parma e per D'Aversa, ma ora sono focalizzato sulla prova dei miei che ritengo di altissimo livello. Sono contento".

Su Quagliarella:

"Quagliarella è un patrimonio dell'UNESCO. Gode di fiducia e stima, è immortale".

Risposte anche da chi ha giocato meno e chi è subentrato:

"Sala ha fatto una grandissima partita. Non sempre ha goduto di favori ambientali: è stato spesso criticato, ma è cresciuto molto. Ha grandi qualità per giocare in quel ruolo ed è stato fondamentale. Sono contento. Gli attaccanti stanno tutti bene, devo sceglierne solo undici, ma per ottenere il risultato c'è bisogno di tutti".