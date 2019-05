Samp, Giampaolo vuole andare ma Ferrero non si arrende all'addio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nodo della panchina della Sampdoria non è ancora sciolto, spiega La Repubblica nella sua edizione genovese. Contratto in scadenza nel 2020, il tecnico considera chiuso il suo ciclo e lo ha detto chiaramente sia a Ferrero che al duo Osti-Romei. Il Presidente non si arrende, ha rilanciato su un progetto triennale con allungamento fino al 2022. Così è stato lui a proporre a Giampaolo una pausa di riflessione e gli ha chiesto una risposta entro sette giorni.