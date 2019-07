Samp, gli agenti di Rigoni in Italia per provare a sbloccare l'affare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Repubblica edizione Genova oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra la Sampdoria ed Emiliano Rigoni, ex meteora dell'Atalanta attualmente sotto contratto con lo Zenit San Pietroburgo. I suoi agenti sono in Italia per provare a sbloccare la trattativa: si tratta di un'affare da circa 12 milioni di euro.