C'è un soggetto in netto vantaggio tra quelli in corsa per il futuro della Sampdoria: Il Secolo XIX oggi li mette a confronto nella sua sezione sportiva, indicando nel fondo Aquilor Capital il probabile successore alla proprietà Ferrero. Lo stesso patron è messo in raffronto alla possibilità di un cambio di guida: le chances che sia l'imprenditore romano a controllare il club genovese l'anno venturo non sono più del 5%.

Gruppo Vialli - Poche possibilità anche per la bandiera blucerchiata, ieri tornata a parlare della possibilità di diventare dirigente come quarta professione nel mondo del calcio (qui, la sua dichiarazione integrale). Per un lungo periodo è stato l'interlocutore privilegiato di Ferrero, ma non è mai riuscito a presentare un'offerta convincente. Ed è avvenuto il sorpasso.

Aquilor Capital - Con un'offerta da 90 milioni più il debito pregresso, il fondo inglese è passato a condurre. Ferrero e Romei sono in continuo contatto con Aquilor, che in ambienti finanziari è descritto come solido. L'unico investitore di cui è trapelata l'identità è un principe reale saudita, Abdullah Al Saud, già proprietario dello Sheffield United e del Beerschot belga.