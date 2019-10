Samp, i numeri in attacco fanno paura. E Quagliarella si è perso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I numeri non sempre dicono la verità, ma sono decisamente indicativi. E quelli della Sampdoria preoccupano.

Il ko contro il Bologna è l'ennesimo di una stagione nata sotto una cattiva stella e che ha palesato ancora una volta alcuni problemi già visti nelle precedenti otto partite.

La difficoltà cronica di segnare, anzitutto: in nove partite di Serie A i blucerchiati non hanno mai segnato. Qualcosa di incredibile, che assume contorni ancor più preoccupanti se consideriamo che l'ultima volta in cui il Doria ha trovato il gol nella prima frazione di gara è stato quasi sei mesi fa, 35esima giornata, con Quagliarella e Defrel in rete a Parma.

Mentre il francese nel frattempo è approdato al Sassuolo, Quagliarella è divenuto il simbolo del crollo blucerchiato: il capocannoniere dello scorso campionato è fermo a un solo gol in nove incontri. Ma se anche l'anno scorso il bottino di questi tempi era magro (2 reti in 9 partite) sono le prestazioni a preoccupare di più, complice anche una squadra indebolita che lo rifornisce sempre meno.

A livello complessivo le reti segnate sono cinque, meno di tutte. Una di esse su calcio di rigore. E oggi il gol è arrivato grazie a un jolly da fuori area, nato da un errore avversario. Situazione tutt'altro che allegra, considerando che gennaio è lontano.