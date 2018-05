Samp, idea Skorupski per la porta. La concorrenza è alta

© foto di Federico Gaetano

La Samp, in attesa di news da Viviano, si sta guardando attorno e avrebbe individuato in Lukasz Skorupski il possibile sostituto. A spingere verso l’attuale portiere della Roma è proprio Marco Giampaolo che lo ha già allenato a Empoli nella stagione 2015-2016. Skorupski costa circa 5 milioni e non piace solo alla Samp. Tra i club interessati al portiere polacco ci sono anche la Fiorentina e il Genoa, alla ricerca di un sostituto di Mattia Perin. Per Skorupski si profila, quindi, il primo derby della stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.