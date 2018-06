Samp, ieri summit con gli agenti di Colley. Alvarez verso il Velez

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul mercato della Sampdoria da La Gazzetta dello Sport. Ieri incontro dei dirigenti con l’agente di Colley ed emissari del Genk per chiudere. In mezzo a un passo Berisha (Salisburgo). L’uscita di Alvarez (al Velez) apre a Lovro Majer dalla Lokomotiv Zagabria. Per la porta contatti con Sportiello (Atalanta, la Fiorentina non lo riscatta) e piace sempre Skorupski (Roma).