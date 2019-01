Samp, ieri vertice di mercato: avanti tutta su Manolo Gabbiadini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avanti tutta per Manolo Gabbiadini. Nella giornata di ieri in casa blucerchiata è andato in scena un summit di mercato fra Sabatini, Osti, Romei e Giampaolo nel quale si è deciso di provare l'affondo col Southampton per l'attaccante. L'idea doriana è quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto in estate a 12 milioni di euro. L'ingaggio non rappresenterebbe un problema, mentre resta da battere la concorrenza di Betis e Schalke, anche se la volontà del giocatore sembra essere quella di tornare a giocare in Italia.