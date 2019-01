© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le voci di mercato riguardanti Jacopo Sala, anche il suo collega di ruolo Bartosz Bereszynski, che sta completando il suo iter di recupero dal recente infortunio, avrebbe acceso gli interessi di altre squadre.

Dalla Turchia, infatti, giunge la notizia di un interesse del Besiktas per il terzino polacco per rinforzare la propria fascia destra. I vertici della squadra di Istanbul sarebbero addirittura già stati in Italia nei giorni scorsi per provare ad intavolare una trattativa.

Secondo quanto riporta trtspor.com.tr, la Sampdoria avrebbe già fornito una risposta negativa, tanto che il Besiktas come alternativa starebbe pensando al milanista Stefan Simic.