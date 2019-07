Samp, il brasiliano Kaique nome nuovo. In settimana c'è Malinovskyi

La Sampdoria lavora ai rinforzi per la prossima stagione: il nome nuovo, spiega Tuttosport, è Kaique Rocha, difensore classe 2001 del Santos, in scadenza nel 2020, ruolo però già coperto da Sala e Depaoli. Intanto in settimana dovrebbe chiudersi, per circa 13 milioni di euro, l'arrivo di Ruslan Malinovskyi, centrocampista ucraino dai belgi del Genk.