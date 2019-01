Fonte: sampdorianews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal portale tedesco rp-online.de, la Sampdoria starebbe temporeggiando prima di cedere David Kownacki, sperando di ricevere offerte vantaggiose: per questo motivo, il ds del Fortuna Dusseldorf, Lutz Pfannenstiel, arriverà oggi a Genova per provare a dare un impulso decisivo alla trattativa. Oltre all'Empoli, come già visto nei giorni scorsi, su Kownacki sarebbe vivo l'interesse di Stoccarda e Fulham.