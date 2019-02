© foto di Insidefoto/Image Sport

Diversi gli investimenti operati dalla Sampdoria in questa sessione di mercato. Non solo Manolo Gabbiadini, arrivato dal Southampton e ritornato dopo l'esperienza al Napoli, ma anche l'obbligo di riscatto per il portiere Emil Audero, ora a 20 milioni di euro senza il diritto di recompra per la Juventus. Preso anche Mulè dal Trapani, sul filo di lana è approdato Marco Sau dal Cagliari: la sua esperienza va a chiudere il buco lasciato dalla cessione di Kownacki al Fortuna Dusseldorf (ha rifiutato altre destinazioni a causa della compagna). Via anche Regini, Dodò all'ennesimo prestito in Brasile della sua carriera, stavolta al Cruzeiro.

ACQUISTI: Gabbiadini, Mulè, Audero, Sau.

CESSIONI: Dodò, Rolando, Regini, Leverbe, Kownacki.