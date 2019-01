© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Sassuolo insiste per Gianluca Caprari della Sampdoria dopo la cessione a sorpresa di Boateng al Barcellona. I blucerchiati non vorrebbero privarsi dell'attaccante, ma i neroverdi non mollano e sono pronti ad offrire 12 milioni di euro per ottenere il via libera da parte del presidente Ferrero.