Samp, il vicepresidente vicario: "Cessione club? Non è in programma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Finita l'era dei mecenati, i fondi d'investimento hanno fiutato l'affare". Paolo Fiorentino, vicepresidente vicario della Sampdoria, racconta così a Il Secolo XIX la situazione del calcio attuale: "L'ingresso nella Samp? Conoscevo da tempo sia Ferrero che Romei. Un'accoppiata vincente.

Cessione? Non c'è da parte della proprietà nessuna agenda aperta su questo argomento. Si è appena conclusa l'ennesima stagione con il bilancio in positivo e i risultati calcistici sono ottimi. La fine dell'era dei mecenati impone i bilanci in ordine, è una questione di sopravvivenza".