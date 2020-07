Samp in bambola, il Parma fa quello che vuole: 2-0 a fine primo tempo, potevano essere 4

Prima frazione ad un solo senso al Tardini di Parma, dove i padroni di casa conducono per due a zero nei confronti di una Samp evidentemente poco concentrata e troppo ricca di variazioni rispetto alle ultime uscire. Per gli uomini di D'Aversa anche un gol annullato ed altre due occasioni nitide per allargare il proprio vantaggio.

Buono l'approccio alla sfida della squadra di casa, che vuole regalare ai tifosi, purtroppo non presenti nell'impianto, il primo successo al Tardini del dopo lockdown: le prime conclusioni di Hernani e Brugman sono però decisamente sballate e per Audero non c'è alcun rischio. Esito molto diverso invece quando Gervinho ha l'occasione di fare male: su angolo scodellato al centro l'ivoriano raccoglie il colpo di testa di Caprari, vince il rimpallo con Murru e batte Audero con una fucilata che si infila sotto la traversa. Lo stesso Caprari segnerebbe anche il suo primo gol in maglia crociata appena cinque minuti dopo, salvo vederselo annullare per suo stesso fuorigioco. La Samp reagisce solo in chiusura, con un bell'inserimento di Jankto, successivo assist per Quagliarella e conclusione a lato da ottima posizione. Ma è praticamente solo Parma, che realizza anche il bis a fine frazione: Kulusevski fa quello che vuole a destra, il suo cross teso in mezzo viene spinto in porta direttamente da Bereszynski, rendendo inutile l'intervento di Gervinho. Che poco dopo sfiora anche il 3-0, di fronte ad una Sampdoria totalmente in bambola.

