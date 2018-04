Samp, in caso di addio con Giampaolo spunta Tedesco dello Schalke04

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante le parole del presidente Ferrero e dello stesso Marco Giampaolo abbiano rassicurato il popolo della Sampdoria circa la prosecuzione del rapporto fra il club ligure e il tecnico ex Empoli, il suo nome continua a circolare nelle stanze del mercato. Sia per Napoli che Lazio Giampaolo rimane una possibilità concreta in caso di separazione con gli attuali tecnici. Per questo motivo la società di Corte Lambruschini si è attivata per valutare allenatori alternativi a quella attuale. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il nome nuovo in questo senso è quello di Domenico Tedesco, 32enne tecnico rivelazione in Germania con lo Schalke04.