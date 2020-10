Samp in vantaggio al Franchi: errore di Ceccherini, Quagliarella non sbaglia dal dischetto

Fabio Quagliarella la sblocca a tre minuti dall'intervallo. Grave ingenuità di Ceccherini, che lo trattiene e atterra in area causando il calcio di rigore proprio in chiusura di prima tempo: dal dischetto va il bomber blucerchiato, che trafigge Dragowski con freddezza per il suo 86° gol in A con la maglia della Sampdoria.