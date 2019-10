Samp, incontro con l'entourage di Ranieri: si tratta l'accordo economico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'incontro andato in scena a Roma fra Ranieri e la Sampdoria, adesso tocca all'entourage del tecnico incontrare la dirigenza blucerchiata. Come rivela Sky infatti, le parti ora dovranno raggiungere l'intesa economica. Ci sono tutti i presupposti per arrivare ad un accordo sulla base di un contratto biennale vincolato alla salvezza.