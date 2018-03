Samp-Inter, possibile nuovo asse di mercato per due blucerchiati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibili contatti a Roma, in occasione della gara di Champions tra giallorossi e Shakhtar Donetsk, tra Massimo Ferrero e Piero Ausilio. Il presidente della Sampdoria e il ds dell'Inter dovrebbero prendere contatti per alcuni giocatori come Dennis Praet e Karol Linetty: i rapporti tra i club sono ottimi e le società potrebbero iniziare a discutere anche di questi giocatori. A riportarlo è l'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport all'interno del pezzo mercato dedicato ai nerazzurri.