Samp, Jankto: "Lazio fortissima, ma dobbiamo prepararci al meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club dopo il successo contro il Brescia: "Tre punti importantissimi in una partita che non si poteva sbagliare. Abbiamo fatto cinque gol ma avremmo potuto farne anche sette o otto. Siamo stati bravi a ribaltarla. L’inizio ci ha visto disattenti, ma poi abbiamo creato tante occasioni. Fondamentale uscire dal campo con il 2-1 dopo fine primo tempo. Mi sento in fiducia, al pari di tutta la squadra. Stiamo facendo qualcosa di importante. l mio gol? Avevo già avuto una palla simile da Linetty al decimo minuto, mi sono concentrato molto sul colpire bene ed è andata dentro. La Lazio è fortissima, ma adesso dobbiamo prepararci al meglio e fare punti. Siamo in forma e abbiamo l’obbligo di provarci. Ringraziamo i tifosi, sono venuti a caricarci e andiamo avanti insieme".