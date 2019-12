Samp-Juve, i voti ai tecnici - Ranieri limitato, HDR sfocato per Sarri

© foto di www.imagephotoagency.it

Sampdoria-Juventus finisce 2-1 per gli ospiti. Una gara segnata e decisa dal maggior tasso tecnico dei bianconeri, caratterizzata però anche dalle scelte degli allenatori. Difficile dare colpe al tecnico blucerchiato, al cospetto dei primi della classe. Ma.

CLAUDIO RANIERI 6 - Partiamo dal "ma". L'assenza di uno come Quagliarella, contro la Juve, è sempre una scelta discutibile. Il testaccino, comunque, ha già dimostrato in carriera di non temere esclusioni impopolari. E il gol di Caprari, in fin dei conti, gli dà ragione. Il piano tattico è chiaro: aspettare i bianconeri, provare a pungere. Non va malissimo, se si considera che il passivo a fine primo tempo non è dei più pesanti. Poi è limitato dagli infortuni: indovina, più a livello tattico che altro, il cambio di Gabbiadini, ma non può farne altri.

MAURIZIO SARRI 6,5 - Un HDR un po' sfocato. Rispetto alla gara contro l'Udinese, complice una difesa molto meno morbida, questa sera il "tridente da bar" si accende solo a tratti. Al di là delle firme di Dybala e Ronaldo, i due gol della Juve arrivano su altrettanti pezzi di bravura del 10 e del 7, non da un gioco corale espresso da quello che potenzialmente è tra i migliori attacchi d'Europa. Cambia qualcosa nella ripresa, senza riuscire a rialzare i suoi, ma senza rischiare più di tanto. 42 punti in 17 giornate. Per reggere quel tridente lì, comunque, c'è da faticare.