Samp, Kownacki in chiaroscuro. Spunta l'ipotesi prestito

Da stella emergente della Sampdoria e della Nazionale polacca a riserva svogliata e infelice nella nuova stagione blucerchiata. Questa è la parabola che vede protagonista Dawid Kownacki, attaccante della Samp alla ricerca di se stesso. Una ricerca che, secondo Il Secolo XIX, potrebbe portare il giovane polacco a lasciare Genova, seppur temporaneamente, per trovarsi. Circolano, infatti, rumors su un possibile prestito del giocatore a gennaio. Sirene, queste, che la Samp non ha per ora smentito.