Samp, Kownacki: "Per me è stato un gol davvero importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un goal per regalare alla sua squadra il passaggio del turno. Questa la serata di Dawid Kownacki, decisivo nella vittoria sulla Spal nella gara di Coppa Italia. L'attaccante della Sampdoria ha commentato così la vittoria ai microfoni di Samp Tv: "Per me è stato un gol davvero importante, volevo farlo a tutti i costi. Forse avrei potuto farne ancora di più: le occasioni sono state tante. Ma alla fine quello che importa è averla buttata dentro. Così ci siamo evitati i supplementari. Tra tre giorni avremo un’altra gara di campionato e chiuderla entro i 90 minuti era molto importante. Ho aspettato a lungo questa opportunità di fare gol, perché ci tenevo a fare sapere a tutti che la mia ragazza è in dolce attesa. Segnare e fare vedere a tutti con un’esultanza che avremo un bimbo: ecco cosa volevo fare".