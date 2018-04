Samp, Kownacki: "Prima l'Europa. Poi il Mondiale con la Polonia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel 4-1 sul Cagliari è andato in gol anche Dawid Kownacki. Il polacco si è poi soffermato ad analizzare il match ai microfoni di SampTv: "Sono contento - ha detto l'attaccante -, prima di tutto perché abbiamo vinto, poi perché ho aiutato la squadra, restando in campo fino alla fine. Era la prima volta per me. Ora vogliamo fare il massimo e raggiungere un posto nelle coppe. Poi il mio obiettivo è la Russia. Tutto è ancora aperto e dobbiamo provarci".