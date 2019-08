Samp, l'arrivo di Kamano taglia fuori Ben Arfa e Rigoni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La trattativa non è ancora definitivamente chiusa, ma Francois Kamano potrebbe essere presto un nuovo giocatore della Sampdoria. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'esterno offensivo del Bordeaux, classe 1996, sarà il rinforzo tanto atteso per l'attacco di mister Di Francesco.

Ben Arfa e Rigoni sempre più lontani - L'arrivo del guineano (a titolo definitivo) taglierebbe definitivamente fuori le altre due piste a cui i blucerchiati stanno lavorando da tempo: Ben Arfa e Rigoni si allontanano da Genova, arriva Kamano. Per il ruolo di vice-Quagliarella, invece, salgono le quotazioni di Federico Bonazzoli, che sembra aver convinto l'ex tecnico della Roma con un buon precampionato.