Samp, l'Inter continua a monitorare Andersen. E' in vantaggio sulla Juve

La difesa dell'Inter sta bene, così come confermano i numeri (un gol nelle ultime quattro giornate). Spalletti e la società possono sorridere, perché il reparto è completo e ha futuro. Solo Miranda ha un'eta avanzata, ma ha rinnovato fino al 2020, con l'Inter che comunque sta cercando un suo eventuale sostituto. Andersen della Samp è al momento il nome in pole: l'Inter lo monitora e sa di avere un vantaggio rispetto alla Juventus, considerando gli ottimi rapporti fra le dirigenze, in particolare fra il ds Ausilio e Romei, braccio destro del presidente Ferrero. Lo riporta Tuttosport.