Samp, l'obiettivo Piton parla dal Brasile: "Felice se ci fosse interesse. Ora non ci penso"

Da diverse settimane, il nome di Lucas Piton è accostato alla Sampdoria. Il terzino brasiliano, classe 2000, ha parlato del suo futuro ai microfoni di CBN: "È sempre stato uno dei miei sogni difendere i colori della prima squadra del Corinthians, ma confesso che non mi sarei mai aspettato di arrivarci così velocemente. Per me è stata una bellissima sorpresa e spero di ripagare la fiducia che tutti ripongono in me. Ho sentito dell'interesse della Sampdoria dalla stampa e, se fosse vero, ne sarei felice, ma lascio che di questo se ne occupi il mio agente. Al momento non voglio pensare a queste cose e la mia attenzione è totalmente focalizzata sul Corinthians", riporta sampdorianews.