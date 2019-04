Samp, la settimana della cessione. Mediobanca in attesa di due offerte

© foto di Insidefoto/Image Sport

Potrebbe essere una settimana decisiva per il futuro della Sampdoria iniziata nella giornata di ieri. Come riporta Il Secolo XIX Mediobanca, advisor scelto dal presidente Massimo Ferrero per valutare eventuali offerte di acquisto per il club blucerchiato, è in attesa in queste ore di almeno due proposte di acquisto: una dal fondo inglese Aquilor Utp e un'altra da un fondo legato ad investitori provenienti dall'Arabia Saudita.

Sul tavolo rimane la proposta della cordata rappresentata da Gianluca Vialli, che per l'acquisto della Samp oltre ad una parte fissa ne prevede anche una variabile legata a determinati risultati sportivi e/o economici.

Per questo motivo in questa settimana, senza new entry dell'ultima ora, la trattativa Ferrero-Vialli potrebbe decollare.