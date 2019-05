Samp, la storia si ripete: in attesa di sciogliere il nodo Giampaolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La storia si ripete. Sempre la stessa. Da tanti, troppi, anni a questa parte i finali di campionato della Sampdoria sono amari, o meglio senza un obiettivo. Come detto anche qualche settimana fa, i blucerchiati, quando la primavera è ormai inoltrata, si sciolgono come neve al sole trascinandosi verso fine stagione con pochi acuti. Una situazione che non piace ai tifosi e che non piace al vice presidente Antonio Romei, l’unico oltre a Giampaolo, a presentarsi ai microfoni della stampa dopo la sconfitta interna contro l’Empoli, che ha suscitato le ben note polemiche. “Purtroppo, anche prima della presidenza Ferrero, sul finire dei campionati la Samp perde le motivazioni, cosa che non deve succedere”.

Il nodo Giampaolo - I finali di campionato “ordinari” non hanno fatto felice neanche a Marco Giampaolo che in passato ha espresso la sua delusione sulla questione. Resta infatti da sciogliere il nodo legato alla situazione del tecnico di Bellinzona che presto si incontrerà con la dirigenza. Un incontro, come ha già specificato, molto sereno ma allo stesso franco in cui verranno analizzati gli aspetti e verranno i dubbi e le richieste per la prossima stagione. E’ chiaro che il mister blucerchiato voglia mettere sul piatto la certezza di un progetto futuro e la possibilità dalla prossima stagione di alzare quella famosa asticella e lottare per un traguardo che vada oltre l’ottavo posto.

Settimana prossima l’incontro - L’allenatore della Samp ha ancora un altro anno di contratto ma la sua avventura, a seconda dell'esito del summit, potrebbe anche interrompersi prima. La data precisa non si conosce ma si sa che sarà la settimana prossima, fra la trasferta di Verona contro il Chievo di domenica prossima e la sfida casalinga contro la Juventus che saluterà l’annata. Da quel giorno conosceremo qualcosa in più del futuro di Marco Giampaolo. Se sarà ancora a tinte blucerchiate o se le due strade, inevitabilmente, si separeranno.