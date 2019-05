Samp, Lammers e Hurtado: doppio colpo a un passo per il Doria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ferve il mercato in casa Sampdoria, spiega oggi Il Corriere dello Sport in edicola: è vicino il ventiduenne attaccante Sam Lammers. Al PSV Eindhoven dovrebbero andare 10 milioni di euro per l'acquisto definitivo. Intanto a un passo ci sarebbe Jan Hurtado, diciannovenne attaccante venezuelano degli argentini del Gimnasia La Plata.