Samp, Lammers per l'estate. Ma tutto dipende da Kownacki

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il grave infortunio subìto da Caprari ha forzatamente cambiato lo scenario di mercato della Sampdoria. Partendo dall’idea di avere comunque quattro attaccanti di ruolo in rosa - sottolinea La Gazzetta dello Sport - lo stop alla possibile uscita di Caprari verso il Sassuolo come sostituto di Boateng potrebbe avere fatto saltare (almeno sino a giugno) la trattativa avviata dallo stesso diesse sampdoriano per portare subito in Italia il bomber Sam Lammers, 21enne olandese dell’Heerenveen, il cui cartellino è tuttavia di proprietà del PSV. Molto dipenderà dalla volontà di Kownacki, in uscita fino a poche ore fa. Ora, invece, per lui si prospetta un girone di ritorno blucerchiato, ma sempre da attaccante di scorta. Dipende da cosa vorrà fare lui. Se esprimesse la volontà di essere comunque ceduto, il club dovrebbe intervenire per trovargli un sostituto Ma è uno scenario assai improbabile.