Samp, lavori in corso per sostituire Torreira. Si tratta con Sandro

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola, la Sampdoria è già al lavoro per individuare sul mercato il sostituto di Lucas Torreira, centrocampista che lascerà la squadra blucerchiata in estate.

In pole per quel ruolo - si legge - c'è Sandro, giocatore in prestito al Benevento che ha un contratto con l'Antalyaspor valido fino al 2020.