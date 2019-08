Samp, le richieste di Ferrero e Vialli alla finestra: agosto mese caldo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'estate è la stagione dei tormentoni. In casa Samp ce n'è uno in particolare che tiene col fiato sospeso i tifosi da tanto, forse troppo, tempo. E' il futuro societario il fulcro su cui ruota tutto in casa Samp. Se a corredo di ciò ci aggiungiamo che fra i potenziali acquirenti c'è un certo Gianluca Vialli, che in blucerchiato ha contribuito, insieme al gemello Mancini e al gruppo costruito da Paolo Mantovani e plasmato da Paolo Borea e Vujadin Boskov, a scrivere la storia della società, il discorso è ancora più intrigante. La telenovela ormai è in programmazione da diversi mesi, fra voci di incontri, cifre, smentite e comunicati. Quello che sembra è che si stia entrando nella settimana decisiva, quella del "dentro o fuori" preannunciando un agosto caldo non solo dal punto di vista climatico. Ieri infatti è scaduta l'opzione del Gruppo Aquilor, cordata interessata anch'essa a rilevare il club dal presidente Ferrero, e quindi CalcioInvest LC - il gruppo di Vialli, Zanetton, Knaster e Dinan -è pronto a presentare l'ultima irrevocabile offerta.

La posizione di Ferrero - Riassunto delle puntate precedenti: la prima offerta, che ha portato il numero uno blucerchiato a volare fino negli States, è stata considerata troppo bassa dal patron Massimo Ferrero. 45 milioni cash, più la coperture dei debiti. Troppo poco per acquistare un club sano e col bilancio in attivo come la Sampdoria. La richiesta, come ha detto anche lo stesso Viperetta a Il Secolo XIX, è di 100 milioni cash, negoziabili fino a 95, più i già citati debiti virtuosi. Una matassa che potrebbe sbrogliarsi a breve, anche se i tempi per il definitivo closing potrebbero slittare di qualche settimana. La certezza è che la piazza ribolle e contesta l'attuale patron - anche a Montecarlo si sono uditi cori di dissenso da parte dei tanti e colorati sostenitori blucerchiati -.

Mercato congelato - Se agosto sarà un mese caldo dal punto di vista societario altrettanto non possiamo dire del mercato che per il momento, il paradosso è servito, è congelato. Dopo l'amichevole contro il Monaco, Hatem Ben Arfa ha incontrato la dirigenza doriana ma per il momento il suo arrivo e le altre trattative rimangono in stand-by in attesa di sbloccarsi in tempi, si spera, brevi. Il secondo nome trapelato in queste ore è decisamente romantico: dopo la rescissione di Rafael si va viva l'ipotesi di Cristian Puggioni, come secondo di Audero, per un ritorno all'ombra della Lanterna dell'estremo difensore genovese e tifosissimo sampdoriano.