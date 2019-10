Samp-Lecce, i voti ai tecnici: Ranieri, ancora non basta. Chapeau Liverani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sampdoria-Lecce 1-1 (9' Lapadula, 91' Ramirez)

Il Lecce fa la partita e sfiora la vittoria esterna a Marassi dopo i due ottimi pareggi consecutivi con Milan e Juventus. La Sampdoria non ha ancora un gioco corale, appare spesso impaurita, ma con la forza della disperazione riesce comunque a conquistare in pieno recupero un punto utile più per il morale che per la classifica.

CLAUDIO RANIERI 5,5 - L'1-1 firmato al 91' da Ramirez gli alza il voto di uno 0,5 in più, ma la sua Sampdoria è ancora demoralizzata e quindi lontana dall'essere una squadra. Hanno sorpreso quest'oggi le esclusioni di Murillo, Jankto e Gabbiadini, anche se le mosse dalla panchina si sono poi rivelate decisive per ripristinare ormai inaspettatamente l'equilibrio. Secondo punto in tre partite per mister Ranieri, ma la strada verso la salvezza resta in ripida salita. Serve sfruttare meglio le qualità dei vari Ramirez e Rigoni, oltre a - cosa ancor più importante - rivitalizzare un Quagliarella terribilmente a secco di gol e di idee.

FABIO LIVERANI 6,5 - Cambiano gli interpreti (tante novità di formazione a Marassi), ma il suo Lecce gioca sempre allo stesso modo. A prescindere dall'undici titolare e, soprattutto, a prescindere dall'avversario. Coriacea, ben disposta in campo e mai disposta a spazzare via il pallone, la squadra di Liverani anche stasera ha fatto la partita con personalità e può recriminare non poco per non essere riuscita a chiuderla. Da applausi, in ogni caso, la filosofia che Liverani è riuscito a inculcare nella mente dei suoi, che anche in dieci uomini hanno continuato a occupare il campo alla perfezione senza badare semplicemente a difendere il vantaggio. 6,5 e non 7 in pagella, dunque, soltanto per il successo sfumato all'ultimo.