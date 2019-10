Samp-Lecce, le formazioni ufficiali: out Gabbiadini e Murillo, c'è Bonazzoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fuori Murillo, Jankto e Gabbiadini, mister Ranieri si affida al tandem offensivo Bonazzoli-Quagliarella con Bertolacci trequartista e Ferrari in difesa accanto a Colley. Sul fronte opposto, è Falco ad affiancare Lapadula davanti a Shakov, mentre Meccariello e Dell'Orco vengono preferiti rispettivamente a Rispoli e Calderoni. Queste le formazioni ufficiali di Sampdoria e Lecce, in campo alle 21 a Marassi per la decima giornata di Serie A:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Vieira; Bertolacci; Bonazzoli, Quagliarella. All.: Ranieri.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Tabanelli, Petriccione, Tachtsidis; Shakov; Falco, Lapadula. All.: Liverani.