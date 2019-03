Un lampo di Belotti tiene il Torino in corsa Europa League e affonda quasi del tutto un buon ChievoVerona, crollato poi nel finale di gara. OUT STEPINSKI - Mazzarri ritrova Rincon e Djidji ma lascia entrambi in panchina. Spazio a Moretti in difesa e Lukic in cabina di regia. Falque-Belotti...